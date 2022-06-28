شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب العليا.. 4 شروط للتقديم

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رغبتها بشغل وظائف بالمراتب العليا على النحو التالي: المرتبة الثالثة عشر بمسمى “مدير عام المراجعة الداخلية” و”مدير عام إدارة تقنية المعلومات”, وبالمرتبة الثانية عشر بمسمى ” مدير عام الإدارة القانونية”, وبالمرتبة الحادية عشر بمسمى ” مصمم برامج أول”.



ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية:

– أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية

– أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز

– توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية

– اجتياز المقابلة الشخصية

وأوضحت شؤون الحرمين، أن التقديم سيكون من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط التالي: ( الرابط) ، علمًا أن التقديم يبدأ من تاريخ 11/30/ 1443هـ إلى 12/04/ 1443هـ.