بطل الإطاحة بالمسؤول الذي أساء للنبي ﷺ .. الهند تعتقل الصحفي محمد زبير

تواصل- وكالات:

اعتقلت الشرطة الهندية الصحفي محمد زبير، المؤسس المشارك لموقع على الإنترنت لتقصي الحقائق وتفنيد الأكاذيب، وخاصة التي تنشرها من حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والجماعات الهندوسية.

وقالت إحدى الشبكات الإعلامية إن محمد زبير، مؤسس موقع “ألت نيوز”، اُتهم بإهانة معتقدات دينية- للهندوس- على موقع “تويتر”.

وندد زعماء معارضون وصحفيون بالاعتقال، وقالوا إنه محاولة واضحة من قبل الحكومة الهندوسية القومية لتضييق الخناق على الذين يفضحون خطاب الكراهية.

وسلط زبير الضوء مؤخرا على التصريحات التي أدلى بها متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ضد المسلمين خلال مناظرة تلفزيونية.

وجرى تداول تغريدته على نطاق واسع وأدت إلى قيام العديد من الدول الإسلامية بتقديم احتجاجات قوية للهند، ما دفعها إلى إقالة المسؤول الهندي البارز.

وخلال الأسابيع الأخيرة، لفت القوميون الهندوس الانتباه إلى التعليقات السابقة التي أدلى بها زبير وطالبوا بمحاكمته بتهمة الإضرار بمشاعرهم الدينية.