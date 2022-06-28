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«مرور جازان» يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة وعرّض حياة الآخرين للخطر
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فيديو يحبس الأنفاس.. يمارس التفحيط أمام مدرسة في جازان ونجاة الطلاب من الدهس في اللحظات الأخيرة

محليات

«مرور جازان» يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة وعرّض حياة الآخرين للخطر

«مرور جازان» يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة وعرّض حياة الآخرين للخطر
٠٩:٢٧:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن “مرور منطقة جازان” من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط،  معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطالب يمارس التفحيط بمركبته أمام إحدى المدارس في جازان.

ويظهر الفيديو قيام قائد المركبة بالتفخيط وسط تجمهر من الطلاب، وكادت أن تحدث كارثة بعد انحراف المركبة لتتجه نحو عدد من الطلاب الواقفين على جانب الطريق.

ونجا الطلاب في آخر لحظة، وطالب المغردون بالقبض على قائد المركبة الذي كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية بدهس عدد من الطلاب.

 

الكلمات الدلالية:
التفحيط المرور جازان مدرسة

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