قرار من «مايكروسوفت» بشأن نظام التشغيل ويندوز 8.1

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أعلن الخبير التقني، عبدالله السبيعي أن شركة مايكروسوفت تستعد لوقف الدعم نهائياً عن نظام التشغيل ويندوز 8.1 مع بداية العام المقبل.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تعتزم الشركة، إرسال إشعارات لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 8.1 بنهاية دعم الشركة لنظام التشغيل في 10 يناير 2023”.

يذكر أن شركة مايكروسوفت، وبعد 27 عاما من الخدمة، قررت شركة رسمياً ، قبل أيام، إيقاف الدعم، عن متصفح إنترنت إكسبلورر، الأمر الذي يعد وداع رسمي من الشركة لأسهر متصفحاتها خلال العقدين الماضيين.

ووفقا للشركة، سيبقى استخدام إكسبلورر متاحاً لكن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في ردموند ولاية واشنطن لن تجري بعد اليوم أي تحديثات أو تعديلات على هذا المتصفح الذي أطلقته قبل نحو 27 عاماً، في أغسطس 1995.