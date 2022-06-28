الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
قرار من «مايكروسوفت» بشأن نظام التشغيل ويندوز 8.1
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تقنية

قرار من «مايكروسوفت» بشأن نظام التشغيل ويندوز 8.1

قرار من «مايكروسوفت» بشأن نظام التشغيل ويندوز 8.1
٠٩:٣٩:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، عبدالله السبيعي أن  شركة مايكروسوفت تستعد لوقف الدعم نهائياً عن نظام التشغيل ويندوز 8.1 مع بداية العام المقبل.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تعتزم الشركة، إرسال إشعارات لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 8.1 بنهاية دعم الشركة لنظام التشغيل في 10 يناير 2023”.

يذكر أن شركة مايكروسوفت، وبعد 27 عاما من الخدمة، قررت شركة رسمياً ، قبل أيام، إيقاف الدعم، عن متصفح إنترنت إكسبلورر، الأمر الذي يعد وداع رسمي من الشركة لأسهر متصفحاتها خلال العقدين الماضيين.

ووفقا للشركة، سيبقى استخدام إكسبلورر متاحاً لكن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في ردموند ولاية واشنطن لن تجري بعد اليوم أي تحديثات أو تعديلات على هذا المتصفح الذي أطلقته قبل نحو 27 عاماً، في أغسطس 1995.

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microsoft شركة مايكروسوفت عبدالله السبيعي نظام التشغيل ويندوز 8.1

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