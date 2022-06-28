توضيح من «الصحة» بشأن موعد تلقي تطعيمات الحج

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بتلقي تطعيمات الحج قبل بداية الحج بحوالي 10 أيام.

جاء ذلك في رد على مغرد استفسر بشأن أفضل موعد لتلقي تطعيمات الحج، خاصة أنه يتأهب حالياً للسفر إلى المملكة لأداء المناسك.

وأجابت الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة_937”: “بشكل عام ينصح بتلقي تطعيمات الحج قبل بداية الحج ب 10 أيام لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد ما يمنع من تلقي التطعيمات الآن”.