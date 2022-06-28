تنبيه من «الحج والعمرة» لمن حصلوا على لقاح كورونا خارج المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، موقف الذين حصلوا على لقاح كورونا خارج المملكة من المرشحين للحج هذا العام.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال التحصين بأحد لقاحات كورونا المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج من داخل المملكة.

ونبّهت على من وصلتهم رسائل الترشيح للحج أثناء وجودهم خارج المملكة، وتلقوا التطعيم في الخارج، بوجوب إحضار ما يثبت ذلك، داعية إلى التواصل مع وزارة الصحة للمزيد من المعلومات.

يذكر أنه يمكن للمرشحين من حجاج الداخل إدارة الحجز والاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاؤه، منبهة إلى أنه لا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، في حين أنه وبعد سداد أجور الباقة سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التصريح المصدر من خلال “أبشر”.