فيديو يحبس الأنفاس.. يمارس التفحيط أمام مدرسة في جازان ونجاة الطلاب من الدهس في اللحظات الأخيرة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لطالب يمارس التفحيط بمركبته أمام إحدى المدارس في جازان.

ويظهر الفيديو قيام قائد المركبة بالتفخيط وسط تجمهر من الطلاب، وكادت أن تحدث كارثة بعد انحراف المركبة لتتجه نحو عدد من الطلاب الواقفين على جانب الطريق.

ونجا الطلاب في آخر لحظة، وطالب المغردون بالقبض على قائد المركبة الذي كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية بدهس عدد من الطلاب.