منصة بلدي: 10 خطوات لإصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ
تواصل – فريق التحرير:
حددت منصة بلدي، تفاصيل وآلية إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال موسم هذا العام 1443هـ.
وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه يمكن إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عبر منصة بلدي، حتى تاريخ 5/12/1443هـ”.
خطوات التقديم تشمل التالي:
– الدخول على بوابة بلدي، ثم خدمات رخص الأنشطة التجارية، ثم خدمات التصاريح على الرخص التجارية، ثم تصريح ذبح الأضاحي.
– تحديد صفة مقدم الطلب.
– إدخال رقم الرخصة الموحد.
– التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.
– موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.
– مراجعة الطلب بالبلدية.
– إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.
– اعتماد الطلب من البلدية.
– إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.
– طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.