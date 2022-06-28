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منصة بلدي: 10 خطوات لإصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ
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محليات

منصة بلدي: 10 خطوات لإصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ

منصة بلدي: 10 خطوات لإصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ
٠٨:١٨:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة بلدي، تفاصيل وآلية إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال موسم هذا العام 1443هـ.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه يمكن إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عبر منصة بلدي، حتى تاريخ 5/12/1443هـ”.

خطوات التقديم تشمل التالي:

– الدخول على بوابة بلدي، ثم خدمات رخص الأنشطة التجارية، ثم خدمات التصاريح على الرخص التجارية، ثم تصريح ذبح الأضاحي.

– تحديد صفة مقدم الطلب.

– إدخال رقم الرخصة الموحد.

– التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

– موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.

– مراجعة الطلب بالبلدية.

– إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.

– اعتماد الطلب من البلدية.

– إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.

– طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

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