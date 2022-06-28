الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مصر.. أول تعليق من والدي طالبة جامعة المنصورة بعد صدور أسرع حكم قضائي
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دولي

مصر.. أول تعليق من والدي طالبة جامعة المنصورة بعد صدور أسرع حكم قضائي

مصر.. أول تعليق من والدي طالبة جامعة المنصورة بعد صدور أسرع حكم قضائي
٠٨:٠٢:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

علق والدا طالبة جامعة المنصورة في مصر، على حكم القضاء الذي يعد من أسرع الأحكام القضائية في قضية قتل، بعد أن أحال أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واكتفت والدة الطالبة الضحية بعبارة “الحمدلله” بعد الحكم، بينما كانت تهم بالخروج من مبنى المحكمة، وسط جمهور كبير من الصحفيين والمواطنين.

أما والد نيرة، طالبة جامعة المنصورة المغدورة، فعلق قائلا :”أنا أثق بالقضاء المصري دائما”، كما ردد عبارة “الحمدلله”ز

وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والأحد الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

الكلمات الدلالية:
اعدام القضاء طالب طالبة المنصورة

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