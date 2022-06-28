إعصار نادر يضرب هولندا وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

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ضرب إعصار عنيف، اليوم الثلاثاء، مناطق جنوب هولندا، وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة عشرة أشخاص آخرين في حصيلة أولية.

وأوضح مسؤولو خدمات الطوارئ الإقليمية إن الإعصار ضرب جنوب هولندا، أن خدمات الطوارئ لاتزال تعمل للوقوف على حجم الأضرار.

في سياق متصل، أوضح المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن رياحا مصاحبة لعاصفة تمر عبر البلاد في الوقت نفسه تبلغ سرعتها نحو 75 كيلومترا في الساعة، مضيفا أن الأعاصير نادرة في هولندا، لكنها أكثر حدوثاً في أشهر الصيف.