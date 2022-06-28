الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
إعصار نادر يضرب هولندا وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
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دولي

إعصار نادر يضرب هولندا وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

إعصار نادر يضرب هولندا وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
٠٨:١١:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب إعصار عنيف، اليوم الثلاثاء، مناطق جنوب هولندا، وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة عشرة أشخاص آخرين في حصيلة أولية.

وأوضح مسؤولو خدمات الطوارئ الإقليمية إن الإعصار ضرب جنوب هولندا، أن خدمات الطوارئ لاتزال تعمل للوقوف على حجم الأضرار.

في سياق متصل، أوضح المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن رياحا مصاحبة لعاصفة تمر عبر البلاد في الوقت نفسه تبلغ سرعتها نحو 75 كيلومترا في الساعة، مضيفا أن الأعاصير نادرة في هولندا، لكنها أكثر حدوثاً في أشهر الصيف.

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