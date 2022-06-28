روسيا: مستعدون لإنهاء الحرب اليوم بشرط واحد

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وضعت روسيا شرطًا وحيدًا لإنهاء الحرب القائمة بينها وبين أوكرانيا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي.

واشترطت روسيا، اليوم الثلاثاء، استسلام أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا “يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها ونفذت شروط روسيا”، حسب – روسيا اليوم-.

وردا على ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ “لا”.

وعلق بيسكوف على مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإنهاء الحرب قبل حلول الطقس البارد، بالقول “يمكن لأوكرانيا أن توقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، لكننا بحاجة لأمر الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته”.