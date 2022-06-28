عودة الأمطار نهارًا على «الجزعة هروب» بجازان (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الأمطار مرة أخرى على منطقة جازان اليوم الثلاثاء، وكانت عاملا ملطفا للأجواء الجافة وشديدة الحرارة في هذه الأيام، فهطلت الأمطار الغزيرة على عدة مناطق من جازان، منها قرية الجزعة هروب.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.