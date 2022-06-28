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9 معلومات عن غاز «الكلورين» ومدى خطورته على حياة الإنسان (إنفوجراف)

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9 معلومات عن غاز «الكلورين» ومدى خطورته على حياة الإنسان (إنفوجراف)

9 معلومات عن غاز «الكلورين» ومدى خطورته على حياة الإنسان (إنفوجراف)
٠٦:٤٦:٢١ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث انفجار صهريج غاز الكلورين بميناء العقبة في الأردن، أمس الإثنين في وفاة وإصابة العشرات، وفق الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول.

وتناول إنفوجراف لصحيفة “تواصل”، أهم المعلومات عن غاز الكلورين ومدى خطورته على الصحة وحياة الإنسان كالتالي:

1- غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة

2- أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريباً

3- غاز غير قابل للانفجار

4- قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى

5-  تحدث الإصابة الجلدية تلو التعرض لغاز تحت الضغط

6- تظهر أعراض التخرش على الأغشية المخاطية بسرعة

7- يسبب الكلورين حروقاً كيميائية لكل أنسجة الجهاز التنفسي

8- من أهم مكونات هذا الغاز كلوريد الصوديوم (الملح)

9- يؤثر على العين والجلد والجهاز التنفسي ويسبب قروحا بالجلد

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تواصل حادث ميناء العقبة خطورة الكلورين صحيفة تواصل غاز الكلورين

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