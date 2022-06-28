الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على طريق السودة في أبها
روسيا: مستعدون لإنهاء الحرب اليوم بشرط واحد
4 قتلى وإصابة 7 في حريق هائل بمدينة قم الإيرانية (فيديو)
عودة الأمطار نهارًا على «الجزعة هروب» بجازان (فيديو)
9 معلومات عن غاز «الكلورين» ومدى خطورته على حياة الإنسان (إنفوجراف)
بعدما أقره مجلس الوزراء اليوم.. ماذا تعرف عن نظام الشركات الجديد؟

محليات

فلكية جدة: القمر يصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة غدًا

فلكية جدة: القمر يصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة غدًا
٠٦:٣٧:١٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس :

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة يوم الأربعاء 30 ذا القعدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 05:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة, منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 07:07 مساءً, وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات, والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (06) درجات, وإضاءته (0.3 %)، وسيغرب عند الساعة 07:39 مساءً بعد (32 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، لافتاً النظر إلى أن رؤية القمر ستكون ممكنه بصعوبة بواسطة أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة وعمره الصغير.
وقال: “سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه بالشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي”.
وأضاف أبو زاهره: “ففي يوم الخميس 01 ذا الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:08 مساءً ، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (15) درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) (16) درجة, وإضاءته (2.1 %)، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة, وسيغرب عند الساعة 08:26 مساءً بعد (ساعة و26 دقيقة) من غروب الشمس”.

الكلمات الدلالية:
اقتران القمر القمر ذي الحجة فلكية جدة

مواد ذات صلة

المزيد
«تعليم حائل» تنشئ «آباراً خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات

«تعليم حائل» تنشئ «آباراً خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات

منذ 5 سنوات
«الأرصاد» تحذر: سحب رعدية ممطرة ورياح تحجب الرؤية على الرياض

«الأرصاد» تحذر: سحب رعدية ممطرة ورياح تحجب الرؤية على الرياض

منذ 4 سنوات
مدير اللجنة الوطنية للاستقدام: نرفض شروط استقدام العمالة من اندونيسيا

مدير اللجنة الوطنية للاستقدام: نرفض شروط استقدام العمالة من اندونيسيا

منذ 11 سنة
فرصة استثمارية.. متنزه «بري» في الشماسية بمنطقة القصيم

فرصة استثمارية.. متنزه «بري» في الشماسية بمنطقة القصيم

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *