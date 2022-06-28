فلكية جدة: القمر يصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة غدًا

تواصل – واس :

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة يوم الأربعاء 30 ذا القعدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 05:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة, منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 07:07 مساءً, وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات, والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (06) درجات, وإضاءته (0.3 %)، وسيغرب عند الساعة 07:39 مساءً بعد (32 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، لافتاً النظر إلى أن رؤية القمر ستكون ممكنه بصعوبة بواسطة أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة وعمره الصغير.

وقال: “سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه بالشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي”.

وأضاف أبو زاهره: “ففي يوم الخميس 01 ذا الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:08 مساءً ، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (15) درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) (16) درجة, وإضاءته (2.1 %)، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة, وسيغرب عند الساعة 08:26 مساءً بعد (ساعة و26 دقيقة) من غروب الشمس”.