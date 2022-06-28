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وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٦:١١:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • فني أبحاث.
  • منسق الأعمال التجارية.
  • أخصائي الشعاب المرجانية.
  • رئيس عالم البيئة الأرضية.
  • مدير مشروع تقييم الأثر البيئي.
  • كبير علماء البيئة الأرضية.
  • اخصائي أسماك الشعاب المرجانية.
  • كبار استشارة تقييم الأثر البيئي. جودة الهواء والضوضاء.
  • أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.
  • اخصائي نشر التكنولوجيا.
  • مدير العمليات المالية.
  • فني ثقافات بيولوجية.
  • سكرتير قانوني.
  • مهندس ترجمة البحوث – أخصائي أول في هندسة النظم.
  • قائد التسويق والاتصالات.
  • وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست وظائف وظائف شاغرة

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