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طالب يقتل أستاذا وعميد كلية داخل الجامعة بدولة عربية
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دولي

طالب يقتل أستاذا وعميد كلية داخل الجامعة بدولة عربية

طالب يقتل أستاذا وعميد كلية داخل الجامعة بدولة عربية
٠٥:٤٢:١٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

في واقعة صادمة، فجعت الجميع وأثارت الجدل، أقدم طالب “مفصول” على قتل عميد كلية القانون وأستاذ بكلية الهندسة داخل جامعة صلاح الدين بالعراق.

وجاء في بيان لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المشتبه به هاجم صباحا منزل أستاذة في كلية القانون بجامعة سوران، لكنها “لم تكن في المنزل” وقام “بمهاجمة زوجها (أستاذ في كلية الهندسة) وقتله داخل المنزل”.

وأضاف البيان أنه توجه بعدها إلى مجمّع جامعة صلاح الدين “وأطلق النار على عميد كلية القانون كاوان إسماعيل ما أدى لمقتله وإصابة موظف في الجامعة”، مشيراً إلى وفاة العميد بعد نقله إلى مستشفى طوارئ أربيل.
من جانبها، أعلنت شرطة كردستان اعتقال المشتبه به مؤكدة استخدامه “سلاح مسدس لتنفيذ الهجوم”.

وتعود دوافع الجريمة إلى طرد هذا الطالب لأسباب غير معروفة من قبل الأستاذة في كلية الحقوق (التي قُتل زوجها خوشناو)، وفقا لبيان المحافظ.

وتابع أن الطالب حاول بعدها الالتحاق بكلية القانون في جامعة صلاح الدين، لكن “العميد كاوان إسماعيل (ضحيته الثانية) رفض تسجيله”، ما دفع به بعدها إلى “توجيه تهديدات للسيد إسماعيل، اعتقل إثرها وأُطلق سراحه بكفالة”.

عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل

الاستاذ ادريس حمه خان

الكلمات الدلالية:
استاذ هندسة العراق جامعة صلاح الدين جريمة عميد كلية القانون

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