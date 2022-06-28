مات عطشًا مع أصدقائه.. سوداني يختم حياته بكلمات إيمانية مؤثرة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير

في فيديو مؤثر جدا، ختم شاب سوداني حياته بهذه التوبة والطلب من أهله وممن يعرفه أو يتعامل معه السماح والعفو مؤكدا أنه قد سامح الجميع وعفا عنهم.

وتداول عدد هائل من رواد موقع التواصل هذا الفيديو متأثرين بما جاء فيه من موعظة ونهاية لهذا الشاب السوداني الذي وثق لحظاته الأخيرة قبل موته عطشا بمنطقة صحراوية شمال السودان.

وفي الفيديو الذي لم يتعد بضع دقائق بدأ عبد الرحمن بالسلام، وقد بدت عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديدين جراء العطش؛ وأشار إلى أن الأمر مكتوب ومقدر.

كما طلب من الدائنين العفو قائلا: “يا إخواني كل من أراد مني، دينا ولم أقم بتسديده إليه، أريد منه أن يعفو عني، وهذا الأمر لم أخطط له، لكنها مشيئة الله”.

كما أوصى زوجته بالصبر قائلا: “يا زوجتي الزمي الصبر، هذه إرادة الله”، وفي خاتمة مقطع الفيديو قام بنطق الشهادتين وقراءة آية الكرسي.

بدأت القصة، طبقا لموقع “صوت السودان” بعدما توجه عبدالرحمن وثلاثة آخرون لسوق لبيع الذهب يسمى سوق الياسمين، ثم في أثناء عودتهم إلى العبيدية على متن سيارة واجهتهم موجة أمطار وعواصف ترابية ورملية التي ضربت المنطقة الأيام الماضية، تسببت في عدم وضوح الرؤية أمام السائق، فتاهت السيارة عن الطريق وتوغلت بمنطقة قاحلة.

وتسبّب الحادث بوفاة ثلاثة أشخاص بينهم عبدالرحمن عطشا ونجاة أحدهم، أُسعف للمستشفى لتلقي العلاج بعد العثور عليهم يوم الإثنين.

وذكرت المصادر أن عبدالرحمن في نهاية العقد الثالث من عمره من مواطني ولاية الجزيرة بوسط السودان، ويملك محلا لبيع وصيانة الهواتف النقالة بسوق العبيدية.