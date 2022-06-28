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محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف
٠٤:٥٥:٢١ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، حكمًا بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرًا على يد طالب أمام بوابة مجمع كليات الجامعة.

وأكدت أنه تم تحديد 6 يوليو موعدا للنطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمفتي الديار المصرية.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادرعمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وقبل أيام اجتاحت مصر، صدمة وغضب بعد ذبح الطالبة نيرة أشرف بسكين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما دفع النيابة العامة، إلى تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم، وذلك يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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