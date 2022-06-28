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اقتصادية

بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11671 نقطة

بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11671 نقطة
٠٤:٤٨:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 243.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11671.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم، 149 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 342 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والسعودي الفرنسي، وأسواق عبدالله العثيم، وبوان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة، وأمانة للتأمين، والعمران، وعطاء، والرياض ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87% و 4.76% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وصادرات، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 110.76 نقاط ليقفل عند مستوى 20358.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 209 آلاف سهم تقاسمتها 1521 صفقة.

الكلمات الدلالية:
أرامكو بنوك السعودية سوق الأسهم الموازية سوق الاسهم السعودية

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