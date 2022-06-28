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18 مستشفى و30 رحلة يومية.. أمير مكة يكشف استعدادات المملكة لخدمة الحجاج

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18 مستشفى و30 رحلة يومية.. أمير مكة يكشف استعدادات المملكة لخدمة الحجاج

18 مستشفى و30 رحلة يومية.. أمير مكة يكشف استعدادات المملكة لخدمة الحجاج
٠٤:٥٠:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن آخر استعدادات الجهات الحكومية المشاركة فى موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الفيصل، في تصريحات صحفية اليوم، إنه بسبب جائحة كورونا فإن مليون حاج هم من سيؤدون المناسك هذا العام، 150 ألفا من الداخل و850 ألفا من خارج المملكة.

وأشار إلى مشروع تطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع كمرحلة أولى وإنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات إلى جانب إنارة الجبل والمناطق المحيطة به، مؤكدا  تم تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع.

وفي الجانب الصحي، تم تجهيز 18 مستشفى بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة  تفوق 3700 شخص، بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف.

وأضاف الفيصل، أنه تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية بمكة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، بالإضافة لاستهداف ضخ 20 مليون متر مكعب من الحياه خلال شهر ذي الحجة.

وتابع :” كما تم تجهيز 35 قطارا سعة كل قطار 417 راكبا لنقل الحجاج بين مكة وجدة بواقع 30 رحلة يوميا قابلة للزيادة”.

 

 

الكلمات الدلالية:
الحج المملكة خالد الفيصل مكة

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