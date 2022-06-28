الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الوزراء يقر تعيينات جديدة في «التدريب التقني» و«الاتصالات والمعلومات »
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مجلس الوزراء يقر تعيينات جديدة في «التدريب التقني» و«الاتصالات والمعلومات »

مجلس الوزراء يقر تعيينات جديدة في «التدريب التقني» و«الاتصالات والمعلومات »
٠٤:٣٩:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ‏‎تعيين المهندس نبيل بن خالد الدبل، والجوهرة بنت عبدالله المجلي، وفوزي بن عبدالرحمن بوبشيت، وحمد بن محمد البوعلي، وتجديد عضوية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ فيصل بن سعود الخميسي، وتعيين معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمهندس يوسف بن علي العليان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.

كما خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ.

كما وجه خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.

الكلمات الدلالية:
التدريب المهني والتقني خادم الحرمين قرارات مجلس الوزراء هيئة الاتصالات والمعلومات

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