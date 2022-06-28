خادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه

تواصل – فريق التحرير:

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.

كما أكد خادم الحرمين على أن كآفة قطاعات الدولة جاهزة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ.

ووجه خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه ملك مملكة البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه سمو ولي عهد دولة الكويت.

كما اطّلع على نتائج الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد، إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا.

وتناول المجلس مجمل زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد.

وأشاد بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، وأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية، مشددًا على أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها.

ووافق المجلس على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أهمية تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة تعكس جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية 2030، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.

وأقر المجلس التباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة و(إيكروم).

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.