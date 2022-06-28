الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟
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بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟
٠٣:٤٩:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في تايلاند، أنه من الممكن دخول المواطنين إلى تايلاند دون الحصولhttps://twitter.com/Hamed_Alali/status/1541691252822925312 على تأشيرة لمدة 30 يومًا، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود أن تؤكد للمواطنين بأن السلطات التايلندية قررت ابتداء من تاريخ 9 يوليو 2022 بالسماح للمواطنين بالدخول إلى مملكة تايلاند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الحكومة التايلاندية بأنه من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف مواطن تايلاند هذا العام مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وأعلنت سفارة المملكة لدى تايلاند، أنها ستزف قريبًا بشرى للمواطنين بموافقة الحكومة التايلاندية على دخول المواطنين دون تأشيرة لمدة 30 يومًا مجانًا.

الكلمات الدلالية:
الحصول على تأشيرة تايلاند سفارة المملكة مملكة تايلاند

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