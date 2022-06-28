“الغذاء والدواء” تُحذر: هذا المنتج العشبي يسبب مخاطر صحية

:تواصل – واس

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرًا من المنتج العشبي “مونتالين جامو”، وذلك بسبب احتوائه على مادة ” Paracetamol ” الدوائية، من إنتاج إحدى الشركات.

وأكدت أنها رصدت تحذيرًا صادرًا من إحدى الجهات الرقابية يشير إلى احتواء المنتج على مواد فعالة دوائية تخضع للتسجيل، وأنه ليس كما يتم الترويج بأن المنتج ذو مصدر طبيعي نباتي.

وأوضحت الهيئة أنها تتبعت منصات البيع الإلكترونية، وقامت بتحليل عينات من المنتج المذكور، وأثبت نتائج الفحص احتواءه على المادة الدوائية التي قد تسبب مخاطر صحية على المستهلك، كون المنتج الدوائي يخضع للإشراف الطبي.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة منصات التسويق الإلكترونية ومنع تسويق المنتج ودخوله للأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، موصية المستهلكين بضرورة عدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.