صورة.. صاروخ غامض يصطدم بالقمر و”ناسا” تكشف السر

تواصل – وكالات:

هل تعرض القمر للاصطدام بصاروخ غامض؟ وما سر الفتحات المجهولة التي تم رصدها على سطح القمر مؤخرًا؟ عن كل هذه الأسئلة أجابت وكالة “ناسا” الأمريكية، بأن صاروخًا اصطدم بالجانب البعيد من القمر في شهر مارس.

وكشفت وكالة الفضاء عن دليل جديد حول ما حدث على سطح القمر، وذلك بعدما أظهرت صور حديثة نشرتها المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لـ”ناسا” قبل 4 أيام، حفرة عميقة غير عادية، نتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض بالقمر.

وأوضحت الصورة التي تم التقاطها في 25 مايو، ونتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض، موقعين متداخلين للتأثير، بفتحة يبلغ قطرها 18 مترا، وأخرى تمتد 16 مترًا، حسب “سبوتنيك”.

فيما أكد فريق من علماء الفلك، اكتشاف قطعة مجهولة من خردة فضائية كانت في مسار تصادم مع القمر أواخر العام الماضي، مؤكدين أن الحفرة المزدوجة كانت غير متوقعة.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي دولة وصلت إلى الفضاء عن انتساب الصاروخ الغامض لها، أكدت وكالة ناسا أن أصل جسم الصاروخ لا يزال مجهولًا.