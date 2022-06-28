الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
قمة السبع تُخصص 4.5 مليار دولار لمواجهة أزمة جوع محتملة
“الغذاء والدواء” تُحذر: هذا المنتج العشبي يسبب مخاطر صحية
صورة.. صاروخ غامض يصطدم بالقمر و”ناسا” تكشف السر
بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟
خادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه
“المرور”: المراوغة بسرعة بين المركبات تتسبب في 4 كوارث

دولي

قمة السبع تُخصص 4.5 مليار دولار لمواجهة أزمة جوع محتملة

قمة السبع تُخصص 4.5 مليار دولار لمواجهة أزمة جوع محتملة
٠٤:١٧:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى G7، أعمالها، اليوم الثلاثاء، متعهدة بتخصيص 4.5 مليار دولار لمحاربة أزمة جوع محتملة، بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، لا سيما الحبوب، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

واتفق رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا ،وإيطاليا على مطالبة روسيا بإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية المخصصة لنقل الحبوب والتي خرجت عن الخدمة بسبب ما وصفوه بـ “العدوان الروسي” على أوكرانيا.

وطالب قادة السلع الكبار، روسيا، كذلك بعدم مهاجمة البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا وبعدم تدمير المحاصيل الزراعية.

وقال البيان إن: “مواصلة روسيا سياسة مهاجمة البنية التحتية الزراعية ستعتبره المجموعة هجوما جيوسياسيا ممنهجا على الأمن الغذائي العالمي”.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة السبع التي أنهت انعقادها بقصر إلمو في بافاريا بألمانيا، فإن المخصصات الإجمالية لدول السبع للحيلولة دون وقوع أزمة جوع لاسيما القارتين الأفريقية والآسيوية تبلغ منذ بداية العام 14 مليار دولار.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القوى الصناعية الكبرى في العالم تعهدت على جعل روسيا تدفع ثمن باهظاً لغزوها أوكرانيا، وأضاف “يجب ألا يسمح لبوتين بأن ينتصر”.

 

الكلمات الدلالية:
أزمة غذاء ألمانيا الحرب الروسية على أوكرانيا قمة دول السبع

مواد ذات صلة

المزيد
معلومات جديدة عن «الأمير» الذي استعان به «الحوثيون» قبل انهيارهم (فيديو)

معلومات جديدة عن «الأمير» الذي استعان به «الحوثيون» قبل انهيارهم (فيديو)

منذ 4 سنوات
«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس

«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس

منذ 4 سنوات
تفاصيل لقاء المبعوث الأممي ورئيس المجلس الرئاسي اليمني بالرياض

تفاصيل لقاء المبعوث الأممي ورئيس المجلس الرئاسي اليمني بالرياض

منذ شهرين
بالفيديو.. أسير حوثي: إيرانيون يقاتلون معنا «رأيتُ أحدهم قتيلاً»

بالفيديو.. أسير حوثي: إيرانيون يقاتلون معنا «رأيتُ أحدهم قتيلاً»

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *