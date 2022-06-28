قمة السبع تُخصص 4.5 مليار دولار لمواجهة أزمة جوع محتملة

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اختتمت قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى G7، أعمالها، اليوم الثلاثاء، متعهدة بتخصيص 4.5 مليار دولار لمحاربة أزمة جوع محتملة، بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، لا سيما الحبوب، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

واتفق رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا ،وإيطاليا على مطالبة روسيا بإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية المخصصة لنقل الحبوب والتي خرجت عن الخدمة بسبب ما وصفوه بـ “العدوان الروسي” على أوكرانيا.

وطالب قادة السلع الكبار، روسيا، كذلك بعدم مهاجمة البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا وبعدم تدمير المحاصيل الزراعية.

وقال البيان إن: “مواصلة روسيا سياسة مهاجمة البنية التحتية الزراعية ستعتبره المجموعة هجوما جيوسياسيا ممنهجا على الأمن الغذائي العالمي”.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة السبع التي أنهت انعقادها بقصر إلمو في بافاريا بألمانيا، فإن المخصصات الإجمالية لدول السبع للحيلولة دون وقوع أزمة جوع لاسيما القارتين الأفريقية والآسيوية تبلغ منذ بداية العام 14 مليار دولار.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القوى الصناعية الكبرى في العالم تعهدت على جعل روسيا تدفع ثمن باهظاً لغزوها أوكرانيا، وأضاف “يجب ألا يسمح لبوتين بأن ينتصر”.