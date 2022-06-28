الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الأردن: تحقيقات جارية لتحديد الخلل في التعامل مع المواد السامة بميناء العقبة
القرض.. شجرة فيها منافع للناس وتصلح صيفًا وشتاءً
المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأربعاء
أخطر سلاح.. “إس 500” الروسية تهدد “إف 35” الأمريكية
برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين إلى ملك الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة
وصف والده المتوفى بالصديق.. طالب يتيم يعتذر عن حفل التخرج.. ومسؤول: كلنا آباء لك

أحدث الأخبار

الأردن: تحقيقات جارية لتحديد الخلل في التعامل مع المواد السامة بميناء العقبة

الأردن: تحقيقات جارية لتحديد الخلل في التعامل مع المواد السامة بميناء العقبة
٠٢:٤٦:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، أن التحقيقات جارية من أجل تحديد مدى وجود إخلال ببروتوكول التعامل مع المواد السامة بميناء العقبة.

وأكد أن التحقيق سيشمل إجراءات السلامة في الميناء، مشيرًا إلى أن التحقيقات القضائية بدأت بشكل مستقل لبحث ملابسات حادث تسرب الغاز في العقبة.

من ناحيته، أعلن رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، أن الوضع في العقبة أصبح تحت السيطرة، بعد تسرب الغاز السام.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن 123 شخصًا يتلقون العلاج جراء حادث تسرب الغاز في العقبة، والذي أدى لوفاة 13 شخصًا وإصابة 260 آخرين.

وذكر التلفزيون الأردني، أن صوامع العقبة أوقفت عملها حتى إتمام فحص الحبوب بعد حادث تسرب الغاز بالميناء، مؤكدًا ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلا و260 مصابا.

فيما أمرت القوات المسلحة، بتحريك 4 طائرات من مطار ماركا العسكري لإجلاء المصابين، وإغلاق منطقة الحادث في العقبة وتحريك فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير.

في الوقت نفسه، أشارت مديرية الأمن العام الأردني إلى إصابة ما لا يقل عن  260 شخصًا في الحادث، بينهم 45 عنصرًا بين قوى الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، الذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، مؤكدة أن 8 أشخاص من بين ضحايا الحادث هم من الأردنيين، والبقية من جنسيات مختلفة.

الكلمات الدلالية:
الأردن العقبة الغاز السام تسرب الغاز السام حادث العقبة ميناء العقبة

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة حائل تضبط 482 مخالفًا لتعليمات الحج خلال يومين

شرطة حائل تضبط 482 مخالفًا لتعليمات الحج خلال يومين

منذ 8 سنوات
مواطنان يستغنيان عن معاش الضمان لنجاح مشاريعهما الإنتاجية

مواطنان يستغنيان عن معاش الضمان لنجاح مشاريعهما الإنتاجية

منذ 7 سنوات
إلغاء شرط السنتين لضم المدد بين التأمينات والتقاعد

إلغاء شرط السنتين لضم المدد بين التأمينات والتقاعد

منذ 6 سنوات
رمضان في عُمان.. عادات أصيلة تبدأ بقهوة عربية

رمضان في عُمان.. عادات أصيلة تبدأ بقهوة عربية

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *