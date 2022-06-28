روسيا: يمكننا إنهاء الحرب على أوكرانيا في يوم واحد مقابل هذا الشرط

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قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنه يمكن إنهاء الحرب على أوكرانيا خلال يوم واحد، مقابل شرط وحيد تلتزم كييف بتنفيذه.

وأوضح بيسكوف أن “بوسع أوكرانيا إنهاء كل شيء، قبل نهاية اليوم” حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الذي أوضح أن الشرط الوحيد الذي تطلبه موسكو، هو إعلان كييف الاستسلام.

ورغم العقوبات الدولية على روسيا، التي شملت عراقيل اقتصادية، ومنعًا من المشاركة في المحافل والبطولات الدولية، مرورًا بحظر النفط الروسي، واعتزام مجموعة السبع الكبار فرض المزيد من العقوبات على موسكو، إلا أنها تتجه نحو الاستمرار في خوض عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا دون توقف.

وترفض موسكو توقف القتال عند الحدود الحالية حيث تسيطر القوات الروسية على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا، وبعد قصف صاروخي مكثف، تقدمت القوات الروسية صوب العاصمة كييف سريعًا، لكنها فشلت في اقتحامها، مطلع إبريل الماضي، وركزت القتال في شرقي أوكرانيا وجنوبيها.

واليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت عقوبات جديدة على 25 مواطنًا أمريكيًا، ردًا على أنباء عن فرض المزيد من العقوبات على موسكو من قبل مجموعة السبع، التي ما تزال منعقدة بقصر إلمو في بفاريا الألمانية.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه تم حظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى روسيا، من بينهم أفراد من عائلة الرئيس بايدن، مؤكدة أن الحظر يشمل زوجة الرئيس الأمريكي وابنته وأعضاء في الكونجرس.