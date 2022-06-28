الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأربعاء
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المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأربعاء

المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأربعاء
٠٢:٢٩:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 158 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31 / 5 / 2022م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 6 / 2022م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا ـ المذكور أعلاه ـ الموافق 29 / 6 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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المحكمة العليا المملكة ذو الحجة هلال ذو الحجة

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