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برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين إلى ملك الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة
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برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين إلى ملك الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة

برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين إلى ملك الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة
٠٢:٢١:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

الكلمات الدلالية:
الاردن الملك سلمان الملك عبدالله ميناء العقبة

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