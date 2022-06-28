أخطر سلاح.. “إس 500” الروسية تهدد “إف 35” الأمريكية

تواصل- فريق التحرير

تسلم الجيش الروسي مؤخرًا منظومة “إس 500″ للدفاع الجوي التي تلقب بـ”الرصاصة الفضية” والتي ليس لها نظير في العالم، ومصممة من أجل هزيمة مختلف الأسلحة الجوية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتقول شركة “ألماز أنتي” الروسية المصنعة لهذا النظام المتطور، إن “إس 500” قادرة على ضرب الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض، إضافة إلى أنها بإمكانها تدمير الطائرات الشبحية من نوع “إف 35” الأمريكية، وفقًا لما نشره موقع سكاي نيوز.

وتتكون المنظومة من وحدتين، الأولى مضادة للصواريخ، والأخرى للطائرات، كما تملك عددًا كبيرًا من الرادارات المتطورة القادرة على كشف ومرافقة أكثر من هدف جوي في الوقت نفسه، مضيفة أن مدى هذه المنظومة يصل إلى 600 كيلومتر.

والوحدة المضادة للطائرات تعمل على جميع أنواع الأجسام الطائرة تقريبًا، أما المضادة للصواريخ فلا يمكن لأي منظومة صاروخية متنقلة في العالم أن تؤدي مهامها.