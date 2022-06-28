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القرض.. شجرة فيها منافع للناس وتصلح صيفًا وشتاءً
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القرض.. شجرة فيها منافع للناس وتصلح صيفًا وشتاءً

القرض.. شجرة فيها منافع للناس وتصلح صيفًا وشتاءً
٠٢:٣٧:١١ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يستظل بها الناس صيفًا، لظلها الوارف وفروعها الممتدة، ويحتطبون منها شتاءً، لجودة حطبها بمنافعه العديدة، ومنها عشبة مفيدة للبشر يتداوون بها لعلاج العديد من الأمراض.

إنها شجرة القرض، أو السنط، أو الصمغ العربي، ذات الشكل المميز، هي شجرة شوكية تنتمي لفصيلة البقوليات، وتستوطن إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، ويستخرج منها الصمغ العربي الشهير، ذو الاستخدامات المتعددة.

وتستخدم أعشاب القرض في الاستشفاء من العديد من الأمراض، فقد ثبت أنها تساعد في تخفيف الآلام، وخفض درجة الحرارة، كما أنها تعالج التهابات اللثة.

وأظهرت دراسات علمية أنها تسهم في خفض نسبة الجلوكوز في الدم، أي أنها تساعد مرضى السكري، وكذلك تساعد في خفض ضغط الدم.

ومن ضمن مميزات عشبة القرض أنها تساعد في إنقاص الوزن، وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وتعالج الالتهابات.

ورغم وجود كل هذه الفوائد، إلا أن لعشبة القرض أضرار جانبية، كما يحظر استخدامها للنساء الحوامل، وكذلك للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه بعض أنواع الأعشاب.

الكلمات الدلالية:
السنط الصمغ العربي خفض ضغط الدم شجرة القرض مرضى السكري

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