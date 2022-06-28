روسيا تردّ على مجموعة الـ7 وتفرض عقوبات جديدة على هؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت عقوبات جديدة على 25 مواطنًا أمريكيًا.

وأوضحت أنه تم حظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى روسيا بينهم أفراد من عائلة الرئيس بايدن، مؤكدة أن الحظر يشمل زوجة الرئيس الأمريكي وابنته وأعضاء في الكونجرس

وأكد الكرملين، أن روسيا لا تضع مواعيد لإنهاء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأنها تسير كما هو مخطط لها.

في الوقت نفسه، كشف البيت الأبيض، أن قمة حلف الناتو التي ستقام في مدريد، ستتخذ قرارات تاريخية لتعزيز الدفاع والأمن المشترك لدول الحلف، مع بحث عواقب غزو روسيا لأوكرانيا.

فيما نقلت وكالة رويترز عن رئيس أركان الجيش البريطاني، أنه يجب أن يكون الجيش قادرًا على التحرك بشكل أسرع لردع أي تهديد من روسيا

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت طائرة سو 25 ومروحية أوكرانيتين في مقاطعة ميكولايف، مع استهدف بصواريخ دقيقة عنابر للجيش الأوكراني في كريمنتشوك تحوي أسلحة وذخيرة أمريكية وأوروبية.