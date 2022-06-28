“الصحة” تُعلن تسجيل 869 إصابة جديدة بكورونا و992 حالة تعافي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها وسجلّت 869 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 992 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 793,729 حالة، من بينها 9,570 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 774,954 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,205 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.