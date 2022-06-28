الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مجموعة الـ7 تدعو روسيا لفعل هذا الأمر فورًا وبدون شروط
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مجموعة الـ7 تدعو روسيا لفعل هذا الأمر فورًا وبدون شروط

مجموعة الـ7 تدعو روسيا لفعل هذا الأمر فورًا وبدون شروط
١٢:٤٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قادة مجموعة السبع، أنها تكرر الدعوة إلى روسيا بإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية بدون شروط، مؤكدة أنها تدعم أوكرانيا بقوة لاستئناف صادراتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وأكد قادة مجموع السبع، أنهم دعوا شركائهم ممن لديهم مخزون كبير من الغذاء وكذلك القطاع الخاص، إلى توفير البضائع في الأسواق العالمية.

وأوضحوا أن ملتزمون بالإبقاء على أسواقهم الغذائية والزراعية مفتوحة، وأنهم يدعمون بقوة جهود الأمم المتحدة لفتح ممر آمن لأوكرانيا في البحر الأسود.

وأشار القادة المجتمعون اليوم، إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا بما في ذلك منع تصدير الحبوب الأوكرانية تفاقم أزمة الجوع حول العالم.

وفي وقت سابق، أصدرت قمة مجموعة السبع، المقامة في ألمانيا، بيانًا، تعهدت من خلاله بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما تطلب الأمر”، وإمدادها بالدعم والسلاح الذي تحتاجه في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وطالب الزعماء المجتمعون في إلمو، روسيا بضرورة السماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية، موجهين الدعوة إلى روسيا وبشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط، والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكشف بيان القمة أن أوكرانيا وحدها من يقرر بشأن أية تسوية مستقبلية بعيدًا عن أي ضغط أو تأثير خارجي، مشيرًا إلى التزام الدول تجاه كييف، وضرورة الالتزام بتنسيق الجهود للوفاء بالمتطلبات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية.

الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء أوكرانيا القمح روسيا قمة مجموعة السبع كييف مجموعة السبع

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