الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
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اليوم.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

اليوم.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
١٢:٣٤:١٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، درجات الحرارة المتوقعة -بمشيئة الله- على مختلف مناطق وأنحاء المملكة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية.

كما سجلت محافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، وكذلك مدينة شرورة التابعة لمنطقة نجران، اليوم  44 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية فقد انخفضت، لتسجل كل من؛ الباحة 28 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 31 درجة مئوية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

و أصدر المركز تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة، أن الحالة المتوقعة تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، والغبار وأنها بدأت الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر –بمشيئة الله- حتى الساعة المساء.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة رياح وأتربة مكة المكرمة

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