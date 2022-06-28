الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
وصف والده المتوفى بالصديق.. طالب يتيم يعتذر عن حفل التخرج.. ومسؤول: كلنا آباء لك
6 علامات تساعدك على تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها
روسيا تردّ على مجموعة الـ7 وتفرض عقوبات جديدة على هؤلاء
بمواصفات أنيقة وتصميم فخم.. “ستروين” تطرح أحدث سيارتها
قصة مؤثرة.. كرامة الله تظهر لأم صابرة بعد 8 سنوات (فيديو)
حملات تحقق الترند على مواقع التواصل لمقاطعة متاجر وتطبيقات تدعم المثلية

منوعات

قصة مؤثرة.. كرامة الله تظهر لأم صابرة بعد 8 سنوات (فيديو)

قصة مؤثرة.. كرامة الله تظهر لأم صابرة بعد 8 سنوات (فيديو)
٠١:٢٠:١٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

مثال حي للأمومة التي لا تنتظر مقابلاً إلا من الله عز وجل، فها هي الأم العظيمة ترعى ابنها “العاجز” طريح الفراش الغائب عن الوعي لمدة 8 سنوات دون كلل أو ملل، لا يزيدها النصب والزمن إلا يقينًا أن فرج الله وكرمه آتيان لا محالة.

يحكي “عبدالله إبراهيم”، من ذوي الإعاقة وملقب بـ”الطفل المعجزة”، أنه منذ ولادته وحتى عمر 8 سنوات كان بالعناية المركزة طريح الفراش لا يتحرك، وأمه مرابطة أمام باب العناية ليل نهار لم تتركه قط، وظلت تقوم على رعايته طوال تلك الفترة محتسبة صابرة لم تيأس أبدا في كرم الله ورحمته.

وقال عبد الله:” بعد 8 سنوات قالت أمي يكفي مستشفى.. أنا من سأكمل رعاية ابني في البيت، وبالفعل عدت للبيت، وبعد أسبوع واحد حدثت المعجزة، أمي كانت في الصالة وأنا في الغرفة، وبدون مقدمات قمت من على الفراش وذهبت إلى أمي بالصالة”.

 

 

الكلمات الدلالية:
الطفل المعجزة ام صابرة ذوى الاعاقة عبدالله إبراهيم

مواد ذات صلة

المزيد
3 دويلات داخل دول قد تبحث عن اعتراف عالمي

3 دويلات داخل دول قد تبحث عن اعتراف عالمي

منذ 8 سنوات
بريطانيا: إيقاف عمل نصف كاميرات مراقبة السيارات

بريطانيا: إيقاف عمل نصف كاميرات مراقبة السيارات

منذ 10 سنوات
ابتكار تقنية لرصد وقت إصابة الجسم بفيروس كورونا

ابتكار تقنية لرصد وقت إصابة الجسم بفيروس كورونا

منذ سنتين
دراسة: الملتحون أكثر وسامة من حليقي اللحية

دراسة: الملتحون أكثر وسامة من حليقي اللحية

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *