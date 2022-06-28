الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“سار”: تذاكر مخفضة للطلاب ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة
اعرف حقك.. ماذا تفعل عند وضع لوحة إعلانية على عقارك دون موافقتك؟
مع ارتفاع درجات الحرارة.. تجنب تناول هذه الأطعمة
استشاري: لهذا السبب أعراض الإنفلونزا الموسمية هذا العام أشد من السنوات الماضية
10 نصائح مهمة لمرضى السكري خلال مناسك الحج
المبادرات التطوعية.. “أيادي الخير” تمتد لضيوف الرحمن

أحدث الأخبار

“سار”: تذاكر مخفضة للطلاب ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة

“سار”: تذاكر مخفضة للطلاب ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة
١٢:٠٥:١٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، إنها توفر تذاكر بأسعار مخفضة لطلاب التعليم العام والعالي ولمرضى السرطان ولذوي الاحتياجات الخاصه ومرافقيهم والأطفال.

جاء ذلك في رد الشركة على سؤال عن “العروض والخصومات” على الرحلات، قائلة: “لا يتوفر حالياً خصومات وعروض، يتوفر خصم فقط لطلاب التعليم العام والعالي ولمرضى السرطان ولذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم والأطفال”.

كانت “سار” قد أضافت مع قطار الشمال رحلات متعددة ما بين (الرياض- المجمعة – القصيم) ابتداءً من 3 يوليو المقبل لتكون وجهة المسافرين أقرب وبمرونة أكثر في أوقات سفرهم.

كما سبق وأتاحت الشركة خدمة “أوبر” لنقل الركاب في محطات قطاري “الشمال والشرق”، وأصبحت متوفرة بمحطات (حائل- القريات- الجوف- بقيق – المجمعة).

الكلمات الدلالية:
الخطوط السعودية الطلاب اوبر تذاكر مخفضة سار

مواد ذات صلة

المزيد
الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

منذ 5 سنوات
معارك «الحسكة» تدفع آلاف السوريين إلى تركيا

معارك «الحسكة» تدفع آلاف السوريين إلى تركيا

منذ 7 سنوات
“الشورى” يصوت الاثنين على نظام الاتفاقيات ولائحة جمع التبرعات

“الشورى” يصوت الاثنين على نظام الاتفاقيات ولائحة جمع التبرعات

منذ 8 سنوات
الصين.. أستاذ جامعي مسلم يواجه الإعدام

الصين.. أستاذ جامعي مسلم يواجه الإعدام

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *