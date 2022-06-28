“سار”: تذاكر مخفضة للطلاب ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل- فريق التحرير

قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، إنها توفر تذاكر بأسعار مخفضة لطلاب التعليم العام والعالي ولمرضى السرطان ولذوي الاحتياجات الخاصه ومرافقيهم والأطفال.

جاء ذلك في رد الشركة على سؤال عن “العروض والخصومات” على الرحلات، قائلة: “لا يتوفر حالياً خصومات وعروض، يتوفر خصم فقط لطلاب التعليم العام والعالي ولمرضى السرطان ولذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم والأطفال”.

كانت “سار” قد أضافت مع قطار الشمال رحلات متعددة ما بين (الرياض- المجمعة – القصيم) ابتداءً من 3 يوليو المقبل لتكون وجهة المسافرين أقرب وبمرونة أكثر في أوقات سفرهم.

كما سبق وأتاحت الشركة خدمة “أوبر” لنقل الركاب في محطات قطاري “الشمال والشرق”، وأصبحت متوفرة بمحطات (حائل- القريات- الجوف- بقيق – المجمعة).