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سيارات وأجهزة

بمواصفات أنيقة وتصميم فخم.. “ستروين” تطرح أحدث سيارتها

بمواصفات أنيقة وتصميم فخم.. “ستروين” تطرح أحدث سيارتها
٠١:٢٨:١٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ستروين الفرنسية عن أحدث إصداراتها في السيارات “كروس أوفر” وهي سيارة DS 7 الجديدة، التي قالت الشركة إنها تشمل مميزات عصرية وأنيقة مع تصميم فخم وجذاب.

 

وصُممت السيارة “ستروين DS7” بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجهزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا، وجهز كل جنب من ممتص الصدمات الأمامي فيها بـ 5 خطوط إضاءة ضمت 33 مصباح LED متطورا.

وداخليًا زودتها “Citroen” بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة، كما حصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب.

وقالت شركة “ستروين” حسبما نقل موقع “موتو 1” إنها تعتزم تطرح نسخ من DS7، بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات 1.6 ليتر بعزم 225 حصانا، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

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