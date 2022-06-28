الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يرتفع.. وخام برنت قرب الـ 113 دولارًا للبرميل
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اقتصادية

النفط يرتفع.. وخام برنت قرب الـ 113 دولارًا للبرميل

النفط يرتفع.. وخام برنت قرب الـ 113 دولارًا للبرميل
١٢:٠٩:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل حالة الترقب لقرار وشيك بشأن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي من جانب مجموعة السبع الكبرى، والمخاوف بشأن نقص الإمدادات.

ارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 112 دولارًا للبرميل بارتفاع 1.8% أو ما يعادل 2 دولار في البرميل.

وارتفع خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حدود 1.7% أو ما يعادل نحو 2 دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 113 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين حيث زاد خام برنت القياسي ت 1.7% أو ما يعادل 1.97 دولار ليصل إلى 115.09 دولار للبرميل، وارتفع نايمكس الأمريكي 1.8% أو 1.95 دولار ليسجل 109.57 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، خفضت مجموعة “أوبك بلس” توقعاتها للفائض في سوق النفط، خلال العام الجاري، إلى مليون برميل يومياً بدلًا من 1.4 مليون برميل في التقديرات السابقة.

فيما كشفت بيانات المجموعة التي يضم أعضاء في “أوبك” ومنتجين من خارجها، أن الفائض في سوق النفط سيصل إلى مليون برميل يومياً، مقابل 1.4 مليون برميل في التقديرات السابقة.

ومن المقرر أن تعلن “أوبك بلس” يوم الخميس المقبل الموافق 30 من يونيو الجاري، قرارها بشأن سياسة إمدادات النفط، بعد أن رفعت وتيرة زيادة إنتاج الخام إلى 648 ألف برميل يومياً خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

وكانت “أوبك بلس” وافقت على زيادة إنتاج النفط لشهري يوليو وأغسطس المقبلين إلى 648 ألف برميل يومياً، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

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