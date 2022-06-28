الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة” تُعلن تسجيل 869 إصابة جديدة بكورونا و992 حالة تعافي
مجموعة الـ7 تدعو روسيا لفعل هذا الأمر فورًا وبدون شروط
اليوم.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
النفط يرتفع.. وخام برنت قرب الـ 113 دولارًا للبرميل
“سار”: تذاكر مخفضة للطلاب ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة
اعرف حقك.. ماذا تفعل عند وضع لوحة إعلانية على عقارك دون موافقتك؟

صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تجنب تناول هذه الأطعمة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تجنب تناول هذه الأطعمة
١١:٥٨:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عند ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في منتصف فصل الصيف، وبلوغ درجات الحرارة ذروتها، نلجأ عادة إلى شرب الماء، واستهلاك العصائر والفواكه المنعشة.

لكن هناك أطعمة يجب أن نتجنبها خلال هذه الفترات، لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وقد تبدو بعض هذه الأطعمة من المعروف عنها عكس ذلك، وهذه الأطعمة هي:

1- اللحوم الحمراء

نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين، تتسبب في جفاف الجسم، حيث تشمل الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات والنيتروجين، ويستخدم الجسم السوائل والماء لطرد النيتروجين الزائد.

8 أمراض تسببها اللحوم الحمراء

2- الأملاح والنشويات والدهون

كاستخدام الزيوت النباتية في الطعام، وكذلك الأطعمة المقلية كالبطاطس وغيرها، والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لأنها تتسبب أيضًا في جفاف الجسم، وحاجته إلى استهلاك كميات كبيرة من الماء لعزل الأملاح.

منظمة الصحة العالمية تنصح بتناول النشويات ! – قناة ليبيا

3- الكافيين

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين، نعرف منها القهوة، والشاي ربما، لكن ننسى أيضا أن المياه الغازية تحتوي على نسبة أكبر من مادة الكافيين، ونستخدمها للشعور بالارتواء أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

الكافيين" تؤدي إلى هشاشة العظام - Lebanese Forces Official Website

4- الأطعمة الحارة

التي تحتوي على الفلفل والتوابل الحريفة، والتي قد تتسبب في التهابات الجسم وارتفاع درجة حرارته، وبالطبع الشعور بارتفاع درجة حرارة الجو، كما أن مادة الكابسين الموجودة في الفلفل تؤثر سلبًا على الجسم وتؤدي إلى فرط التعرق، وبالتالي الجفاف.

فوائد متعددة تقدمها الأطعمة الحارة للصحة.. متى تكون ضارة؟ | الكونسلتو

الكلمات الدلالية:
أطعمة ممنوعة ارتفاع درجات الحرارة الفواكه الطازجة القهوة فصل الصيف

مواد ذات صلة

المزيد
«الكبسولة الذكية».. تقيس معدل نبضات القلب والتنفس

«الكبسولة الذكية».. تقيس معدل نبضات القلب والتنفس

منذ 7 سنوات
عصائر الخضراوات.. تغذي الجسم وتنقص الوزن

عصائر الخضراوات.. تغذي الجسم وتنقص الوزن

منذ 8 سنوات
3 مشروبات صباحية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

3 مشروبات صباحية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

منذ 5 سنوات
«نفَس عميق».. يزيل عنك الإجهاد والتوتر أثناء العمل

«نفَس عميق».. يزيل عنك الإجهاد والتوتر أثناء العمل

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *