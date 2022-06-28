مع ارتفاع درجات الحرارة.. تجنب تناول هذه الأطعمة

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عند ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في منتصف فصل الصيف، وبلوغ درجات الحرارة ذروتها، نلجأ عادة إلى شرب الماء، واستهلاك العصائر والفواكه المنعشة.

لكن هناك أطعمة يجب أن نتجنبها خلال هذه الفترات، لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وقد تبدو بعض هذه الأطعمة من المعروف عنها عكس ذلك، وهذه الأطعمة هي:

1- اللحوم الحمراء

نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين، تتسبب في جفاف الجسم، حيث تشمل الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات والنيتروجين، ويستخدم الجسم السوائل والماء لطرد النيتروجين الزائد.

2- الأملاح والنشويات والدهون

كاستخدام الزيوت النباتية في الطعام، وكذلك الأطعمة المقلية كالبطاطس وغيرها، والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لأنها تتسبب أيضًا في جفاف الجسم، وحاجته إلى استهلاك كميات كبيرة من الماء لعزل الأملاح.

3- الكافيين

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين، نعرف منها القهوة، والشاي ربما، لكن ننسى أيضا أن المياه الغازية تحتوي على نسبة أكبر من مادة الكافيين، ونستخدمها للشعور بالارتواء أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

4- الأطعمة الحارة

التي تحتوي على الفلفل والتوابل الحريفة، والتي قد تتسبب في التهابات الجسم وارتفاع درجة حرارته، وبالطبع الشعور بارتفاع درجة حرارة الجو، كما أن مادة الكابسين الموجودة في الفلفل تؤثر سلبًا على الجسم وتؤدي إلى فرط التعرق، وبالتالي الجفاف.