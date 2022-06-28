المبادرات التطوعية.. “أيادي الخير” تمتد لضيوف الرحمن

تواصل- فريق التحرير

ما إن تبدأ الأفواج بالقدوم إلى البيت العتيق، حتى تجد آلاف المتطوعين يتسابقون لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أملاً في الفوز برضا الله ومثوبته؛ يقدمون لهم الخدمات المختلفة من توزيع أغذية ومياه، وإرشادهم في طرق مكة والمشاعر المقدسة، فضلاً عن تعريفهم بالمناسك والعبادات خلال موسم الحج.

من ضمن مهام الفرق التطوعية تعريف ضيوف الرحمن بمعالم مكة المكرمة، مع توزيع الهدايا المتنوعة للحجاج، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المهام الأخرى المتنوعة.

“سقيا الماء” وخطة الـ 2 مليون عبوة

ومن أبرز الفرق التطوعية “جمعية سقيا الماء” بمنطقة مكة المكرمة، والتي تقوم بتكثيف جهودها بتوفير المياه النقية والباردة ضمن برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

وكشف تقرير الجمعية لشهر مايو أن عدد مستفيدي السقيا في منافذ الحرم المكي بلغ حوالي 60 ألف مستفيد، فيما بلغ مجموع مستفيدي برامج سقيا المساجد والأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام والأسر المحتاجة والمقابر ومغاسل الموتى والعمالة وسقيا الفعاليات المجتمعية والمبادرات 84.3 ألف مستفيد.

كما تسعى الجمعية لتوزيع 2 مليون عبوة في مشعر عرفات ومزدلفة وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.

الهلال الأحمر.. 1500 ساعة “رباط”

أما متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، فقد شاركوا في خدمة قاصدي المسجد الحرام وساحاته من المعتمرين والمصلين خلال شهري مايو ويونيو من العام الميلادي الجاري، بمقدار” 1500 “ساعة تطوعية.

وأكد مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت (7) مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً “اليوم العالمي للهلال الأحمر” ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.

وتسعى الهيئة لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات لدعم أعمالها الإنسانية، وتقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم، بالإضافة إلى جهودها في التدريب لجميع الفئات العمرية في الإسعافات الأولية التي تمكنهم من تقديم المساعدة في الخدمات الإسعافية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالعاصمة المقدسة 7259 متطوعاً.

“مستودع المدينة”.. توزيع وجبات الإفطار للصائمين

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، تقوم بخدمات تطوعية لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج.

وتشرف على تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المنفذة لموسم الحج التي بدأتها منتصف الشهر الحالي من أبرزها مشروع إفطار صائم في عشر ذي الحجة بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في المسجد النبوي الشريف للحجاج والزوار.

“أجياد”.. مصاحف مترجمة لـ 25 لغة

فيما أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة عن خطتها التوعوية والدعوية لموسم حج 1443هـ، والتي تتمثل في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 25 لغة عالمية، إضافة إلى ذلك تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية من إنتاج مقاطع دعوية.

كما تصاحب البرامج توزيع آلاف من الهدايا على ضيوف الرحمن تتضمن (سجادة فاخرة، وسبحة إلكترونية، ومنديل، وحافظات ماء، ومظلة)، وتوزيع الكتيبات الدينية الخاصة بمناسك الحج والعمرة المترجمة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، كما أطلقت الجمعية العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.