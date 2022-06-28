إلى الحجاج.. 3 تمارين تزيد من لياقتكم البدنية قبل أداء المناسك

تواصل- فريق التحرير

نصح تجمع الرياض الصحي الثاني، حجاج بيت الله الحرام بضرورة ممارسة الرياضة حتى يتمكنوا من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأوضح التجمع عبر صفحته على “تويتر”، أن التمارين الرياضية مهمة جدًا لصحة الحاج، وحدد 3 تمارين لأدائها بشكل منتظم:

1- تمارين الإطالة للعضلات

2- تمارين هوائية

3- المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا

وشددت على ضرورة التغذية السليمة لضيوف الرحمن، باتباع نظام غذائي صحي والإكثار من شرب السوائل.

كان الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني،قال إن رحلة الحج من الممكن أن تكون مرة واحدة في العمر لذلك يجب التخطيط لها مسبقًا والاستعداد بلياقة بدنية عالية بسبب جهد وتعب أداء المناسك.

وأوضح الأحمدي، خلال استضافته على قناة “السعودية”، أن 70% من أداء فريضة الحج يعتمد على الجهد البدني، وهذا يجب الاستعداد له مسبقًا، على الأقل 3 أشهر، مؤكدًا ضرورة ألا نكون خاملين متكاسلين ثم فجأة نقرر أداء الفريضة.