الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
إلى الحجاج.. 3 تمارين تزيد من لياقتكم البدنية قبل أداء المناسك
“الأرصاد” في تنبيه متقدم: أمطار ورياح وأتربة مثارة على عدة مناطق حتى المساء
“ميتا” تهدف إلى وصول عدد مستخدمي ميتافيرس إلى مليار شخص
تصريح عاجل لرئيس وزراء الأردن عن الوضع في العقبة بعد تسرب الغاز السام
تم قبولي في باقة مكلفة ماديًا ولم أخترها فهل بإمكاني تغييرها؟.. “الحج” توضح
التحقيق مع 171 متهمًا وتوقيف 48 آخرين في تهم رشوة وغسل أموال وتزوير

أحدث الأخبار

إلى الحجاج.. 3 تمارين تزيد من لياقتكم البدنية قبل أداء المناسك

إلى الحجاج.. 3 تمارين تزيد من لياقتكم البدنية قبل أداء المناسك
١٠:٤٥:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

نصح تجمع الرياض الصحي الثاني، حجاج بيت الله الحرام بضرورة ممارسة الرياضة حتى يتمكنوا من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأوضح التجمع عبر صفحته على “تويتر”، أن التمارين الرياضية مهمة جدًا لصحة الحاج، وحدد 3 تمارين لأدائها بشكل منتظم:

1- تمارين الإطالة للعضلات

2- تمارين هوائية

3- المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا

وشددت على ضرورة التغذية السليمة لضيوف الرحمن، باتباع نظام غذائي صحي والإكثار من شرب السوائل.

كان الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني،قال إن رحلة الحج من الممكن أن تكون مرة واحدة في العمر لذلك يجب التخطيط لها مسبقًا والاستعداد بلياقة بدنية عالية بسبب جهد وتعب أداء المناسك.

وأوضح الأحمدي، خلال استضافته على قناة “السعودية”، أن 70% من أداء فريضة الحج يعتمد على الجهد البدني، وهذا يجب الاستعداد له مسبقًا، على الأقل 3 أشهر، مؤكدًا ضرورة ألا نكون خاملين متكاسلين ثم فجأة نقرر أداء الفريضة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أداء المناسك الحج تجمع الرياض الصحي تمارين رياضية

مواد ذات صلة

المزيد
«لوس أنجلس تايمز»: الأسد يترنح.. ويسعى لطمأنة مؤيديه

«لوس أنجلس تايمز»: الأسد يترنح.. ويسعى لطمأنة مؤيديه

منذ 7 سنوات
أسرة المبتعث “البادي”: ابننا قُتل عمداً على يد “صديقه” بأمريكا

أسرة المبتعث “البادي”: ابننا قُتل عمداً على يد “صديقه” بأمريكا

منذ 8 سنوات
تعليق الدراسة غداً في عدة مراكز بالليث

تعليق الدراسة غداً في عدة مراكز بالليث

منذ 6 سنوات
شاهد.. الداعية «عبدالله بنعمة»: أعداء الأمة يستهدفوننا بـ«مواقع التواصل»

شاهد.. الداعية «عبدالله بنعمة»: أعداء الأمة يستهدفوننا بـ«مواقع التواصل»

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *