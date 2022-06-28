تصريح عاجل لرئيس وزراء الأردن عن الوضع في العقبة بعد تسرب الغاز السام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، أن الوضع في العقبة أصبح تحت السيطرة، بعد تسرب الغاز السام.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن 123 شخصًا يتلقون العلاج جراء حادث تسرب الغاز في العقبة، والذي أدى لوفاة 13 شخصًا وإصابة 260 آخرين.

وذكر التلفزيون الأردني، أن صوامع العقبة أوقفت عملها حتى إتمام فحص الحبوب بعد حادث تسرب الغاز بالميناء، مؤكدًا ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلاً و251 مصابًا.

فيما أمرت القوات المسلحة، بتحريك 4 طائرات من مطار ماركا العسكري لإجلاء المصابين، وإغلاق منطقة الحادث في العقبة وتحريك فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير.

وأكد مدير صحة العقبة، أن مستشفيات المنطقة امتلأت بحالات الاختناق بالغاز السام، وأنه تم إقامة مستشفى ميداني.

في الوقت نفسه، أشارت مديرية الأمن العام الأردني إلى إصابة ما لا يقل عن 260 شخصًا في الحادث، بينهم 45 عنصرًا بين قوى الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، الذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، مؤكدة أن 8 أشخاص من بين ضحايا الحادث هم من الأردنيين، والبقية من جنسيات مختلفة.