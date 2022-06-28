التحقيق مع 171 متهمًا وتوقيف 48 آخرين في تهم رشوة وغسل أموال وتزوير

تواصل- فريق التحرير

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق في عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو القعدة 1443 هـ، وبلغ عدد المحقق معهم 171 متهمًا فيما تم إيقاف 48 آخرين.

ونفذت الهيئة 4672 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع متهمين وإيقاف آخرين بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وغسل أموال وجرائم تزوير.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين يتبعون وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي إطار حرصها على عدم إهدار المال العام، طالبت الهيئة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بها.