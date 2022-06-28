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“الأرصاد” في تنبيه متقدم: أمطار ورياح وأتربة مثارة على عدة مناطق حتى المساء
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“الأرصاد” في تنبيه متقدم: أمطار ورياح وأتربة مثارة على عدة مناطق حتى المساء

“الأرصاد” في تنبيه متقدم: أمطار ورياح وأتربة مثارة على عدة مناطق حتى المساء
١٠:٣٧:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “خباش والخرخير وشرورة”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “ينبع والرايس وينبع النخل”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد “.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وميسان والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد المسارحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد والدرب وفرسان”.

6 – منطقة عسير، “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة “.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والشيبة والظهران والعبيلة والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر –بمشيئة الله- حتى الساعة المساء.

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أمطار رعدية الأرصاد الغبار المدينة حالة الطقس رياح وأتربة عسير مكة

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