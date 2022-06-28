الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تم قبولي في باقة مكلفة ماديًا ولم أخترها فهل بإمكاني تغييرها؟.. “الحج” توضح
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تم قبولي في باقة مكلفة ماديًا ولم أخترها فهل بإمكاني تغييرها؟.. “الحج” توضح

تم قبولي في باقة مكلفة ماديًا ولم أخترها فهل بإمكاني تغييرها؟.. “الحج” توضح
١٠:٠٥:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه حال كان الترشيح لأي من الباقات غير مناسب فإنه على المرشحين التواصل مع شركة الحج للاتفاق على التفاصيل قبل الشراء.

وأوضحت الوزارة أنه حال عدم رغبة المرشح في الاختيار يمكنه عدم السداد وسيتم إلغاء الحجز تلقائيًا.

توضيح الوزارة جاء ردًا على سؤال عبر صفحتها كان نصه: “أنا تم قبولي في الحج في حملة ما اخترتها ولا حددتها من ضمن خياراتي.. أقدر أعرف ليش وغاليه جداً.. أبغى اغيرها اليوم لأن باقي على السداد ٢٤ ساعة وينتهي؟”.

وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه لم يتم ترشيح السائل لأي مفضلة مختارة، ولمنحه فرصة أكبر تم ترشيحه بالقرعة الإلكترونية على الباقات المتاحة”.

كان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد أن تكلفة الحج هذا العام انخفضت بنحو 30% مقارنة بالأسعار التي أعلنتها المكاتب والوكالات خلال الأعوام الماضية.

وأضاف مشاط أن انخفاض تكلفة الحج شيء ممكن عبر الشفافية والعدالة في الاختيار ووجود تنافسية حقيقية.

وأوضح أن من ضمن استراتيجيات وزارة الحج والعمرة تمكين القطاع الخاص؛ فبقدر الدعم المقدم له تكون جودته على المستوى الخدمي.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة المملكة باقات الحج شركة الحج

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