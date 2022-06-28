“ميتا” تهدف إلى وصول عدد مستخدمي ميتافيرس إلى مليار شخص

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “ميتا” مالكة تطبيقات “إنستجرام، وواتساب، وفيسبوك”، أنها تستهدف وصول عدد مستخدمي عالم “ميتافيرس” للواقع الافتراضي، إلى نحو مليار شخص.

وتوقع مارك زوكربيرج، مالك “ميتا”، أن مستخدمي “ميتافيرس” سينفقون مئات الدولارات عبر وسائل ومنصات التجارة الإلكترونية، لشراء السلع الرقمية أو المحتوى الرقمي أو أشياء مختلفة للتعبير عن أنفسهم.

ورغم الانتكاسات التي مرت بها مشروعات “ميتا” لاحقًا، واستقالة المديرة التنفيذية لـ”فيسبوك”، فضلاً عن خفض المستثمرين القيمة السوقية للشركة إلى النصف، خلال العام الجاري، مع تباطؤ النمو وتراجع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بشكل متعاقب للمرة الأولى بين الربعين الماضيين، إلا أن منتجات الواقع الافتراضي مثل “N F T” وغيرها، تشهد نشاطًا عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وقال مؤسس “فيسبوك” إن التجارب ضمن عالم “ميتافيرس” يمكن أن تعزز الشعور بالتواجد معًا، حتى لو كان الناس بعيدين جسديًا، إذ من الممكن إجراء اتصال بالعين، واستخدام الصوت المكاني الذي يسمح بإجراء محادثات جانبية هادئة.

وسعت “ميتا” إلى الاستجابة للنمو السريع، الذي بدأته منصة “تيك توك” من خلال تقديم ميزة Reels، وطورت سريعًا تقديم الميزة نفسها عبر “إنستجرام” في عام 2020.

فيما توقع زوكربيرغ أن تجعل تحسينات الذكاء الاصطناعي Reels أكثر إقناعًا لمستخدمي “إنستجرام”، ويمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الاختيار بناءً على ما يعرفه عنك وما الذي قد تهتم به شخصيًا وماذا تريد أن تراه.

كما تستثمر “ميتا” أيضًا في الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في ظل منافسة ليست بالهيّنة، مع شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى، مثل ألفابت، مالكة “جوجل”، ومايكروسوفت.