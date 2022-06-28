“البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها دشنت غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الاستعدادات لبدء انطلاقة موسم الحج.

وأوضحت أن تدشين غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة، يهدف إلى تحسين عمل المسالخ عبر توفير خدمات متقدمة، وتأمين كاميرات مراقبة، إلى جانب العنصر البشري المدرب، لضمان جودة العمل.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة شؤون الحرمين عن توقيع عقد لتطوير الأنظمة الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الأمر يُعد من أولى الخطوات نحو الوصول إلى حرم ذكي، يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويستمر في تقديم الخدمات التي من شأنها التيسير على ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، وأداء المناسك وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أنها وقعت مع شركة سايبر لأمن المعلومات، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات، عقدًا لصيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بهدف دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين.