الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“ميتا” تهدف إلى وصول عدد مستخدمي ميتافيرس إلى مليار شخص
تصريح عاجل لرئيس وزراء الأردن عن الوضع في العقبة بعد تسرب الغاز السام
تم قبولي في باقة مكلفة ماديًا ولم أخترها فهل بإمكاني تغييرها؟.. “الحج” توضح
التحقيق مع 171 متهمًا وتوقيف 48 آخرين في تهم رشوة وغسل أموال وتزوير
“البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة
دون مطالب إضافية.. عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي

مناطق ومحافظات

“البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

“البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة
٠٩:٣٣:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها دشنت غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الاستعدادات لبدء انطلاقة موسم الحج.

وأوضحت أن تدشين غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة، يهدف إلى تحسين عمل  المسالخ عبر توفير خدمات متقدمة، وتأمين كاميرات مراقبة، إلى جانب العنصر البشري المدرب، لضمان جودة العمل.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة شؤون الحرمين عن توقيع عقد لتطوير الأنظمة الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الأمر يُعد من أولى الخطوات نحو الوصول إلى حرم ذكي، يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويستمر في تقديم الخدمات التي من شأنها التيسير على ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، وأداء المناسك وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أنها وقعت مع شركة سايبر لأمن المعلومات، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات، عقدًا لصيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بهدف دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين.

الكلمات الدلالية:
الطوارئ والمراقبة العاصمة المقدسة المسالخ غرفة عمليات موسم الحج وزارة البيئة

مواد ذات صلة

المزيد
مدني حائل يحرر 9 مخالفات ويفصل الكهرباء عن 5 منشآت

مدني حائل يحرر 9 مخالفات ويفصل الكهرباء عن 5 منشآت

منذ 8 سنوات
اكتشاف بئر مطمورة بالحدود الشمالية حفرته شركة فرنسية منذ 50 عاما 

اكتشاف بئر مطمورة بالحدود الشمالية حفرته شركة فرنسية منذ 50 عاما 

منذ 4 سنوات
لأوّل مرّة.. إجراء 4 عمليات جراحية نوعية بمركز الأمير فيصل لعلاج العقم بالقصيم

لأوّل مرّة.. إجراء 4 عمليات جراحية نوعية بمركز الأمير فيصل لعلاج العقم بالقصيم

منذ 6 سنوات
15 مليون ريال مكافآت وإعانات لطلاب نجران

15 مليون ريال مكافآت وإعانات لطلاب نجران

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *