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دون مطالب إضافية.. عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي
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دولي

دون مطالب إضافية.. عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي

دون مطالب إضافية.. عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي
٠٩:١٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استئناف المفاوضات مع طهران، بشأن الملف النووي الإيراني، بعد أن توقفت منذ شهر مارس الماضي.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن مستعدة بشكل كامل، لإبرام الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في فيينا على الفور، من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدة في الوقت ذاته، ضرورة أن تتخلى طهران عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق النووي.

كان الطرفان قد أوشكا على التوصل إلى اتفاق، في مارس الماضي، عندما وجه الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، للتوجه إلى فيينا، لإتمام الاتفاق، بعد 11 شهرًا من المحادثات، إلا أن إيران أصرت على رفع اسم “الحرس الثوري”، من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مما أدى إلى تعثر الاتفاق.

لكن مسؤولاً إيرانيًا وآخر أوروبيًا أوضحا الأسبوع الماضي، حسبما نقل موقع “العربية” أن إيران تخلت عن مطلبها هذا بشأن رفع اسم “الحرس الثوري”، لكن ما زالت هناك مسألتان لم تحسما بعد، منهما واحدة تخص العقوبات، وفق وكالة “رويترز”.

على الجانب الآخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن فريق التفاوض الإيراني سيغادر إلى الدوحة، لإجراء محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وشددت الخارجية الإيرانية أن المحادثات ستغطي القضايا المتعلقة بإزالة العقوبات ضد إيران والتي تُركت دون حل في مناقشات فيينا، على أن تعقد المحادثات بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، ولن يتم إضافة أو تخفيض أي شيء مما تم الاتفاق عليه بالفعل في فيينا.

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إيران الدوحة الملف النووي الإيراني طهران محادثات الملف النووي وزارة الخارجية الأمريكية

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